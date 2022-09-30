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Каспер Рууд неожиданно проиграл 56-й ракетке мира в четвертьфинале в Сеуле

Каспер Рууд неожиданно проиграл 56-й ракетке мира в четвертьфинале в Сеуле
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Вторая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд потерпел неожиданное поражение в четвертьфинальном матче хардового турнира в Сеуле (Республика Корея), в котором его соперником был представитель Японии Йосихито Нисиока, занимающий 56-е место в рейтинге ATP. Рууд проиграл Нисиоке со счётом 2:6, 6:3, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.

Рууд выполнил 10 эйсов, сделал две двойные ошибки и реализовал лишь один брейк-пойнт из шести (17%). На счету Нисиоки три подачи навылет, ни одной ошибки на подаче и четыре использованных брейк-пойнта из девяти (44%).

В полуфинале соперником Нисиоки станет победитель противостояния Маккензи Макдональд — Александр Ковачевич (США). В другом полуфинале сойдутся Денис Шаповалов (Канада) и Дженсон Бруксби (США).

Сеул (м). 1/4 финала
30 сентября 2022, пятница. 09:05 МСК
Каспер Рууд
2
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		3 6
         
Йосихито Нисиока
56
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Комментарии
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