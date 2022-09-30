Каспер Рууд неожиданно проиграл 56-й ракетке мира в четвертьфинале в Сеуле

Вторая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд потерпел неожиданное поражение в четвертьфинальном матче хардового турнира в Сеуле (Республика Корея), в котором его соперником был представитель Японии Йосихито Нисиока, занимающий 56-е место в рейтинге ATP. Рууд проиграл Нисиоке со счётом 2:6, 6:3, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.
Рууд выполнил 10 эйсов, сделал две двойные ошибки и реализовал лишь один брейк-пойнт из шести (17%). На счету Нисиоки три подачи навылет, ни одной ошибки на подаче и четыре использованных брейк-пойнта из девяти (44%).
В полуфинале соперником Нисиоки станет победитель противостояния Маккензи Макдональд — Александр Ковачевич (США). В другом полуфинале сойдутся Денис Шаповалов (Канада) и Дженсон Бруксби (США).
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