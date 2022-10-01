Джокович заявил о желании сыграть в паре с Кирьосом

Седьмая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что не против того, чтобы сыграть в парном разряде с представителем Австралии Ником Кирьосом в будущем.

«Конечно, я хотел бы играть с Ником, пока он мотивирован. Я знаю, что он отличный игрок в парном разряде. Я знаю, что он выигрывал «Большой шлем» с Джеком Соком или Танаси Коккинакисом. Это фантастика, когда он сосредоточен, я надеюсь, что он сможет продолжать на этом уровне», — цитирует Джоковича Tennis Infinity.

Джокович и Кирьос встречались между собой в финале Уимблдона – 2022. Игра состоялась 10 июля в столице Великобритании — Лондоне. 35-летний сербский теннисист победил австралийца в четырёх сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) и выиграл свой 21-й мэйджор.