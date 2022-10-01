Стефанос Циципас опубликовал очередное философское высказывание

Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился с фанатами очередным философским заключением.
«Вам была назначена эта гора, чтобы вы смогли показать миру, как её сдвинуть», — написал Циципас в своих социальных сетях.
Ранее стало известно, что Циципас квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Турине (Италия), который пройдёт с 13 по 20 ноября. В текущем сезоне грек во второй раз подряд выиграл «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), а также турнир ATP-250 на Мальорке (Испания). А лучшим его достижением на турнирах «Большого шлема» стал полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
В данный момент Циципас находится в Астане (Казахстан), где пройдёт турнир категории ATP-500. В матче первого круга третий сеяный Стефанос сыграет с местным теннисистом Михаилом Кукушкиным (WC).
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