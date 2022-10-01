Россиянка Селехметьева проиграла американке Паркс на старте квалификации турнира в Остраве
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19-летняя российская теннисистка Оксана Селехметьева не сумела пробиться в финал квалификации турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия).
В стартовом матче Селехметьева (12) уступила представительнице США Алисии Паркс со счётом 4:6, 1:6. Встреча продлилась 1 час 26 минут. Селехметьева два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт. На счету Паркс семь эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
Основные соревнования в Остраве пройдут с 3 по 9 октября. Действующей чемпионкой турнира является четвёртая ракетка мира эстонка Анетт Контавейт. В решающем матче 2021 года Контавейт обыграла Марию Саккари из Греции со счётом 6:2, 7:5.
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