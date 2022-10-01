Руне вышел в финал турнира в Софии, обыграв Синнера, который не смог закончить поединок

Датский теннисист Хольгер Руне (31-я ракетка мира) вышел в финал хардового турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария), обыграв 10-ю ракетку мира, итальянца Янника Синнера. В конце третьего сета итальянец завалился на корт и не продолжил поединок.

Руне одержал волевую победу со счётом 5:7, 6:4, 5:2. Продолжительность матча составила 2 часа 41 минуту. На счету Синнера восемь эйсов, ноль двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести возможных. Руне семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх возможных.

В финале датчанин встретится с швейцарцем Марком-Андреа Хюслером, который в полуфинале одолел итальянца Лоренцо Музетти. По пути к финалу Руне обыграл таких теннисистов, как голландец Тим ван Рейтховен, итальянец Лоренцо Сонего и белорус Илья Ивашко.

Призовой фонд турнира составил € 534 555. Действующим победителем турнира является Янник Синнер, который в прошлом году обыграл в финале француза Гаэля Монфиса.