Россиянка Блинкова обыграла француженку Понше в квалификации турнира в Остраве

Российская теннисистка Анна Блинкова (139-я в рейтинге) одержала победу на старте квалификации на хардовый турнир категории WTA-500 в Остраве (Чехия). Блинкова обыграла француженку Джессику Понше (174-я в рейтинге).
Блинкова одержала победу со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. На счету Понше 10 эйсов, ни одной двойной ошибки и ноль реализованных брейк-пойнтов из двух. Блинкова однажды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх возможных.
За выход в основную сетку турнира Анна сразится с немкой Тамарой Корпач (100-я в рейтинге). Матч пройдёт 2 октября.
Ранее прошла жеребьёвка турнира в Остраве, где сыграют Касаткина, Рыбакина, Свёнтек, Азаренко. Турнир пройдет с 3 по 9 октября.
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