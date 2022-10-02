Видеообзор поражения Сафиуллина в матче с Джоковичем в полуфинале турнира в Тель-Авиве

Сербский теннисист Новак Джокович (седьмое место в рейтинге) и хорват Марин Чилич (16-е место в рейтинге) встретятся в финале хардового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль).

В полуфинальном матче Джокович оказался сильнее россиянина Романа Сафиуллина (104-е место в рейтинге) со счётом 6:1, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты.

Чилич, в свою очередь, обыграл француза Констана Летьена (86-е место в рейтинге) со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 46 минут.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами полуфинальных матчей:

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Финальный матч запланирован на 18:30 мск 2 октября.