10-я ракетка мира Янник Синнер не сыграет на турнире в Астане из-за травмы
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10-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся с турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан) из-за травмы правого голеностопа. В основной сетке соревнований его заменит лаки-лузер.
Вчера, 1 октября, 21-летний Синнер (1) играл в полуфинале турнира ATP-250 в Софии (Болгария), который выигрывал два года подряд. Янник боролся за путёвку в финал с датчанином Хольгером Руне (5). При счёте 3:2 в пользу Руне в решающем сете Синнер жёстко упал, подвернув лодыжку. Он сумел остаться на корте ещё на несколько геймов, но снялся при счёте 5:2 в пользу соперника.
В Астане на турнирный путь Синнера переместился чемпион US Open – 2014 хорват Марин Чилич, ставший девятым сеяным. Он встретится с немцем Оскаром Отте.
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