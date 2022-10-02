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Слоан Стивенс назвала любимого теннисиста в АТР-туре

Слоан Стивенс назвала любимого теннисиста в АТР-туре
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Чемпионка US Open – 2017, бывшая третья ракетка мира, американка Слоан Стивенс рассказала, кто её любимый теннисист в АТР-туре.

В социальных сетях у американки спросили: «Кто ваш любимый теннисист в АТР?».

В качестве ответа Стивенс опубликовала фото с Рафаэлем Надалем.

Фото: из личного архива Стивенс

В этом году Стивенс выиграла турнир в Гвадалахаре (Мексика), в финале обыграв чешку Мари Боузкову. Это первый трофей американки за четыре года. На Australian Open и Уимблдоне она проиграла в первом круге. На Открытом чемпионате США вылетела во втором круге. На «Ролан Гаррос» дошла до стадии четвертьфинала.

В январе 2022 года 29-летняя Стивенс вышла замуж за американского футболиста Жози Алтидора.

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