Джокович — единственный теннисист в туре, взявший титулы на грунте, харде и траве в 2022-м
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Обладатель 21 титула турниров «Большого шлема» Новак Джокович в финале турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль) оказался сильнее представителя Хорватии Марина Чилича. Встреча, проходившая на хардовом покрытии, завершилась в пользу серба со счётом 6:3, 6:4.
Новак Джокович стал единственным теннисистом в мужском туре, которому удалось выиграть титулы на всех трёх покрытиях в 2022 году. Теннисист был лучшим на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия), брал главный трофей травяного Уимблдона (Великобритания) и праздновал победу на харде в Тель-Авиве (Израиль).
Серб на следующей неделе планирует принять участие в соревнованиях в Астане, где также сыграют Карлос Алькарас, Даниил Медведев и Стефанос Циципас.
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