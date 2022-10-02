Россиянин Шевченко рассказал, почему переехал тренироваться в Австрию
Поделиться
Российский теннисист Александр Шевченко высказался о своём переезде в Австрию.
«Как всё начиналось для меня? Начинал в Ростове-на-Дону, когда мне было восемь лет. Я поздно начал играть, потренировался только год, и мои родители захотели, чтобы я дальше развивался, профессионально играл. Мы переехали в Австрию, там я тренировался у Александра Геннадьевича Сиканова полгода, максимум год. Позже перешёл к своему тренеру, к Гюнтеру Бреснику — с кем до сих пор работаю и кому очень доверяю. В Австрии моя база, теннисная академия Гюнтера Бресника», — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Александр Шевченко сыграет на турнире категории ATP-500 в Астане, где в первом круге встретится с итальянцем Лукой Нарди.
Комментарии
- 2 октября 2022
-
21:54
-
21:03
-
21:01
-
20:35
-
20:15
-
20:02
-
20:01
-
19:25
-
19:20
-
19:04
-
18:35
-
18:34
-
17:59
-
17:36
-
17:10
-
17:10
-
16:50
-
16:24
-
15:40
-
15:32
-
15:26
-
14:41
-
13:41
-
13:26
-
13:08
-
12:29
-
12:01
-
11:52
-
10:58
-
10:49
-
10:23
-
09:46
-
09:26
-
09:14
-
00:55
Партнерский контент