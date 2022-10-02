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Россиянин Шевченко рассказал, почему переехал тренироваться в Австрию

Россиянин Шевченко рассказал, почему переехал тренироваться в Австрию
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Российский теннисист Александр Шевченко высказался о своём переезде в Австрию.

«Как всё начиналось для меня? Начинал в Ростове-на-Дону, когда мне было восемь лет. Я поздно начал играть, потренировался только год, и мои родители захотели, чтобы я дальше развивался, профессионально играл. Мы переехали в Австрию, там я тренировался у Александра Геннадьевича Сиканова полгода, максимум год. Позже перешёл к своему тренеру, к Гюнтеру Бреснику — с кем до сих пор работаю и кому очень доверяю. В Австрии моя база, теннисная академия Гюнтера Бресника», — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Александр Шевченко сыграет на турнире категории ATP-500 в Астане, где в первом круге встретится с итальянцем Лукой Нарди.

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