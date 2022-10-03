Мария Шарапова высказалась об NFT и Web3

Чемпионка Уимблдона россиянка Мария Шарапова рассказала об NFT и Web3.
«NFT — это поиск способов общения с нужными сообществами, заинтересованными в том, что я делаю в пространстве другого типа. Например, меня видели на телеэкране каждую неделю, когда я играла в теннис в течение стольких лет, но у меня больше нет этой платформы на ежедневной основе, потому что я ушла на пенсию пару лет назад.
Опыт Web3 дал мне доступ к моим поклонникам совершенно по-новому. Я чувствую, что я больше вовлечена с ними, в отличие от них, которые просто наблюдают за моими соревнованиями», — приводит слова Шараповой Sportskeeda.
Россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
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