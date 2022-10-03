Ник Кирьос высказался о победе над Даниилом Медведевым на US Open

20-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос вспомнил, как обыграл бывшего лидера рейтинга ATP россиянина Даниила Медведева в четвёртом круге Открытого чемпионата США 2022 года. По словам Кирьоса, после победы над Медведевым он почувствовал себя фаворитом турнира. В четвертьфинале Ник проиграл другому россиянину Карену Хачанову.

«Я думал, что на US Open у меня были отличные шансы. Очевидно, это было очень больно, поскольку я определённо считал себя фаворитом, после того как победил Медведева», — приводит слова Кирьоса Fox Sports Australia.

Турнир выиграл испанец Карлос Алькарас, который в финале обыграл норвежца Каспера Рууда.

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