Ник Кирьос высказался о победе над Даниилом Медведевым на US Open
Поделиться
20-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос вспомнил, как обыграл бывшего лидера рейтинга ATP россиянина Даниила Медведева в четвёртом круге Открытого чемпионата США 2022 года. По словам Кирьоса, после победы над Медведевым он почувствовал себя фаворитом турнира. В четвертьфинале Ник проиграл другому россиянину Карену Хачанову.
«Я думал, что на US Open у меня были отличные шансы. Очевидно, это было очень больно, поскольку я определённо считал себя фаворитом, после того как победил Медведева», — приводит слова Кирьоса Fox Sports Australia.
Турнир выиграл испанец Карлос Алькарас, который в финале обыграл норвежца Каспера Рууда.
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 3 октября 2022
-
10:28
-
10:10
-
09:56
-
09:39
-
09:30
-
09:17
-
08:18
-
08:13
-
08:07
-
07:37
-
07:30
-
00:30
-
00:20
-
00:05
- 2 октября 2022
-
23:42
-
23:24
-
23:15
-
23:02
-
22:54
-
22:43
-
22:40
-
22:24
-
22:16
-
22:14
-
22:09
-
21:54
-
21:03
-
21:01
-
20:35
-
20:15
-
20:02
-
20:01
-
19:25
-
19:20
-
19:04
Партнерский контент