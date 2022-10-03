Ига Свёнтек снялась с Кубка Билли Джин Кинг

Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек объявила, что не сыграет за сборную Польши в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. Турнир пройдёт в Глазго (Шотландия) с 8 по 13 ноября.

«Я много думала об этом и обсуждала со своей командой. Я не сыграю на Кубке Билли Джин Кинг в Глазго. И мне грустно от этого. Очень жаль, ведь я играю за Польшу всегда, когда это возможно, и всегда выкладываюсь на все сто.

Мне очень жаль, что управляющие органы не пришли к соглашению в вопросе о календаре турниров, оставив нам только один день на путешествие по земному шару в другой часовой пояс. Это небезопасно для здоровья и может привести к травмам», — написала Свёнтек в своих социальных сетях.

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