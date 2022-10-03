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Новак Джокович назвал человека, который будет плакать, когда он закончит карьеру

Новак Джокович назвал человека, который будет плакать, когда он закончит карьеру
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос, кто будет плакать, когда он закончит карьеру.

«Моя мама, это уж наверняка», — приводит слова Джоковича сербское издание Telegraf.rs.

На этой неделе 35-летний Новак Джокович сыграет на турнире в Астане (Казахстан). Напомним, в Астане сыграют сразу шесть российских теннисистов. Бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев (2) в первом круге встретится с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом, Андрей Рублёв (5) сразится с сербом Ласло Джере, Карен Хачанов проведёт матч с представителем США Максимом Кресси.

Полную сетку турнира в Астане можно посмотреть на «Чемпионате».

Турнирная сетка

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