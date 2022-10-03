Новак Джокович назвал человека, который будет плакать, когда он закончит карьеру

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос, кто будет плакать, когда он закончит карьеру.
«Моя мама, это уж наверняка», — приводит слова Джоковича сербское издание Telegraf.rs.
На этой неделе 35-летний Новак Джокович сыграет на турнире в Астане (Казахстан). Напомним, в Астане сыграют сразу шесть российских теннисистов. Бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев (2) в первом круге встретится с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом, Андрей Рублёв (5) сразится с сербом Ласло Джере, Карен Хачанов проведёт матч с представителем США Максимом Кресси.
Полную сетку турнира в Астане можно посмотреть на «Чемпионате».
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
- 3 октября 2022
-
15:53
-
15:52
-
15:25
-
15:01
-
14:37
-
13:55
-
13:34
-
13:12
-
12:58
-
12:39
-
11:59
-
11:36
-
11:33
-
11:09
-
11:07
-
10:43
-
10:28
-
10:10
-
09:56
-
09:39
-
09:30
-
09:17
-
08:18
-
08:13
-
08:07
-
07:37
-
07:30
-
00:30
-
00:20
-
00:05
- 2 октября 2022
-
23:42
-
23:24
-
23:15
-
23:02
-
22:54