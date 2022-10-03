Вторая ракетка мира Жабер: на турнире в Монастире я начала работать как рум-сервис

Тунисская теннисистка Онс Жабер высказалась об организации турнира в Монастире (Тунис).

«Я сама удивлена тем, как классно они тут всё организовали, учитывая, как мало у них было времени. Я знаю сотрудников отеля и федерации, и они все очень стараются, чтобы всё прошло как надо.

Я очень горда, что всё это происходит в Тунисе. Я всё хожу, спрашиваю игроков, нужно ли им что-нибудь. Почему-то такое ощущение, что это я организую турнир — видимо, это арабское гостеприимство. Я очень рада видеть, как тут всё сделано. Очень рада сыграть тут. Я буквально практически начала работать как рум-сервис – спрашивала игроков, есть ли у них молоко и всё остальное. Говорила им: смотрите, какой пляж, на параллельном турнире в Остраве такого нет!» — цитирует Жабер Arab News.