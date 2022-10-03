Джокович, Медведев, Алькарас и Оже-Альяссим посетили центр для детей с аутизмом в Астане

Звёзды ATP-тура посетили аутизм-центр «Асыл Мирас» в Астане (Казахстан). Там с 3-го по 9-е октября проходит турнир категории ATP-500.
К детям с подарками пришли 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, победитель US Open – 2022, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и 13-й номер рейтинга канадец Феликс Оже-Альяссим. В ответ теннисисты получили красочные рисунки.
Фото: Федерация тенниса Казахстана
Фото: Федерация тенниса Казахстана
Фото: Федерация тенниса Казахстана
Фото: Федерация тенниса Казахстана
Фото: Федерация тенниса Казахстана
Фото: Федерация тенниса Казахстана
Фото: Федерация тенниса Казахстана
Фото: Федерация тенниса Казахстана
Отметим, что подобные центры для детей с аутизмом открыты фондом президента Федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова в 10 городах страны.
Ранее Оже-Альяссим (8) неожиданно не сумел пробиться во второй круг турнира в Астане, на старте проиграв представителю Испании Роберто Баутиста-Агуту (21-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:7 (6:8). Джокович, Медведев и Алькарас начнут свой путь на турнире позднее.
- 3 октября 2022
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