Ольховский: Рублёв ожидаемо победил в Астане, а Карацев продолжает играть неуверенно

Бывшая шестая ракетка мира в парном разряде и обладатель 20 титулов ATP в паре Андрей Ольховский поделился мнением от выступления российских теннисистов Андрея Рублёва и Аслана Карацева в первом круге турнира в Астане (Казахстан).

«Ожидаемо, так скажем. Ожидаемая победа у Рублёва. Но, к сожалению, Карацев продолжает достаточно неуверенно играть. Поэтому здесь я скажу, что не то, чтобы ожидаемый или неожидаемый. Результат для меня сейчас в матчах Карацева несколько непредсказуем, потому что такие поражения не ожидаешь. По игре он вполне может выиграть. Рублёв молодец. Карацеву, мне кажется, не хватает психологической уверенности.



За счет чего Карацев может прервать эту неудачную серию? Работать, трудиться, играть. Ничего более посоветовать нельзя. Наверное, через тренировочный процесс пройдёт. Игра то по большому счёту есть. Один – два матча и может себя чувствовать уверенно. Поэтому просто не падать духом, продолжать играть, продолжать тренироваться», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.