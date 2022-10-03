Андрей Рублёв: цели до конца сезона? Хотелось бы попробовать квалифицироваться на Итоговый

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился целями до конца сезона.
«Какие цели до конца сезона? Хотелось бы попробовать квалифицироваться на Итоговый турнир», — сказал Рублёв на пресс-конференции.
В этом сезоне Рублёв выиграл турниры в Марселе (Франция), Дубае (ОАЭ) и Белграде (Сербия). На Australian Open он дошёл до третьего круга, где проиграл хорвату Марину Чиличу. На «Ролан Гаррос» в четвертьфинале Андрей уступил тому же Чиличу. Уимблдон российский теннисист пропускал, как и все представители России и Беларуси. На Открытом чемпионате США добрался до четвертьфинала, проиграв американцу Фрэнсису Тиафо.
Сейчас Андрей выступает на турнире в Астане (Казахстан). В матче первого круга посеянный пятым Рублёв обыграл представителя Сербии Ласло Джере (Q) со счётом 6:4, 6:3.
Итоговый турнир ATP пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.
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