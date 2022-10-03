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Рублёв: Медведева звали на Кубок Лэйвера. Но в Великобритании намекнули, что не получится

Рублёв: Медведева звали на Кубок Лэйвера. Но в Великобритании намекнули, что не получится
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Девятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв ответил, поступало ли ему предложение принять участие в Кубке Лэйвера – 2022. Соревнования прошли в Лондоне (Великобритания) на O2-арене.

«Мне – нет, знаю, что Дане (Медведеву) – да. Но там же британское правительство, и они намекнули, что, наверное, не получится», — приводит слова Рублёва телеграм-канал «Теннисология».

Напомним, победителем Кубка Лэйвера – 2022 впервые в истории турнира стала сборная мира (13:8). За неё выступили Тейлор Фритц, Феликс Оже-Альяссим, Диего Шварцман, Фрэнсис Тиафо, Алекс де Минор и Джек Сок. Им противостояла команда Европы: Каспер Рууд, Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас, Новак Джокович, Роджер Федерер и Энди Маррей.

Отметим, что на прошлом Кубке Лэйвера за сборную Европы помимо Рублёва выступил Даниил Медведев. Команда одержала победу.

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