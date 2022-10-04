Виктор Янчук: Хачанов — молодец, вырос в классного игрока. Мы вправе ждать от него побед

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу Карена Хачанова над Максимом Кресси в первом круге турнира в Астане.
«Молодец Карен! Просто он уже вышел на тот уровень, когда мы от него можем ждать побед с самыми сильными игроками. Другое дело, ему не хватает стабильности и уверенности, свойственной звёздам. Пока он такой звездой не стал, но попытки заскочить в первый эшелон у него есть, причём небезуспешные. Мастерство у него выросло, стало больше, он лучше теперь разыгрывает мячи. Не просто отвечает ударом на удар, а разводит мячи, держит мяч подолгу.
Он должен теперь поверить в себя, чтобы амбиции возросли и он претендовал на самые высокие места. Ему нужна уверенность в себе – это достигается со временем и победами. Он молодец, вырос в классного игрока. Мы вправе ждать от него побед, но побольше бы ему стабильности и уверенности», – сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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