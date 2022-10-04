Карлос Алькарас отказался от пресс-конференции после поражения в первом круге в Астане

Первая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас отказался проводить пресс-конференцию, после того как неожиданно проиграл бельгийскому теннисисту Давиду Гоффену (66) в первом круге хардового турнира в Астане (Казахстан). Алькарас уступил Гоффену со счётом 5:7, 3:6.

Напомним, Карлос Алькарас впервые за 62 матча не взял ни одного сета. Это его первое сухое поражение за 11 месяцев. Несмотря на это, Алькарас остаётся как лидером рейтинга ATP, так и лидером Чемпионской гонки ATP. В обоих списках его ближайшим преследователем является другой испанец, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль.

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