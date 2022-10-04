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Потапова не без труда обыграла Андрееву и пробилась во 2-й круг турнира в Монастире

Потапова не без труда обыграла Андрееву и пробилась во 2-й круг турнира в Монастире
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Российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 51-е место в рейтинге WTA, одержала победу над своей соотечественницей Миррой Андреевой (429-й номер мирового рейтинга) в первом круге турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис). Матч завершился со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 в пользу Потаповой.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 36 минут. Потапова ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 16. Андреева также не выполнила ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из 10.

В следующем круге соревнований Анастасия Потапова встретится с победительницей пары Тамара Зиданшек (Словения) — Марина Бассольс Рибера (Испания).

Монастир. 1-й круг
04 октября 2022, вторник. 13:10 МСК
Анастасия Потапова
51
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 6
3 		7 7 3
         
Мирра Андреева
429
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
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