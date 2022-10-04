Карен Хачанов написал пост после победы и выхода во второй круг в Астане
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Российский теннисист Карен Хачанов, одержавший победу в матче первого круга хардового турнира в Астане (Казахстан), в котором его соперником был представитель США Максим Кресси, опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Хачанов, занимающий 18-е место в рейтинге ATP, обыграл Кресси (32-я ракетка мира) со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
«Привет, Астана! Рад был видеть всех вас на матче сегодня! Классная атмосфера», — написал он.
Во втором круге соперником Карена Хачанова станет победитель противостояния Марин Чилич (Хорватия) — Оскар Отте (Германия). Этот матч состоится завтра, 5 октября. Турнир в Астане завершится в воскресенье, 9 октября.
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