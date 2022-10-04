Россиянка Камилла Рахимова не сумела пробиться во второй круг турнира в Монастире

Российская теннисистка Камилла Рахимова не сумела пробиться во второй круг нового турнира категории ATP-250 в Монастире (Тунис), который продлится до 9 октября.

В стартовом матче Рахимова уступила представительнице Японии Моюке Учижиме (Q) со счётом 3:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Рахимова ни разу не подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Учижимы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 14.

В следующем раунде соревнований в Монастире Учижима сразится с представительницей Хорватии Петрой Мартич (4).

Призовой фонд турнира в Монастире составил $ 251 750. Его посев возглавила вторая ракетка мира местная теннисистка Онс Жабер.