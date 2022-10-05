Александр Бублик — о турнире в Астане: смотрю на детей и понимаю, что я лидер этой страны

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик поделился эмоциями от выступления на турнире категории ATP-500 в Астане.

«Играть дома всегда приятнее, какая-то атмосфера Кубка Дэвиса, знаете. Я в первый раз вышел на корт перед этой толпой в 2019 году, и с тех пор я сыграл достаточно большое количество матчей в Кубке Дэвиса, сыграл две Астаны. Первый, к сожалению, не смог нормально сыграть, не показал свой теннис. Но после сыграл два раза, и два раза чувствовал себя даже как-то неудобно, что так много людей переживают за меня. Много где за меня болеют, я собирал в Италии, во Франции полные стадионы. Но там нет такого, что ты относишься к этой толпе с душой. А тут я смотрю на этих детей и понимаю, что я лидер этой страны и я обязан показать себя с хорошей стороны, чтобы они полюбили спорт, полюбили теннис. Я чувствую себя обязанным. Соответственно, играть дома очень приятно и очень сложно», — приводит слова Бублика пресс-служба турнира.