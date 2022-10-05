Андрей Рублёв победил 126-ю ракетку мира и вышел в четвертьфинал в Астане

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу в матче второго круга хардового турнира в Астане (Казахстан). Соперником россиянина был представитель Китая Чжан Чжичжэнь, занимающий 126-е место в рейтинге ATP. Рублёв обыграл китайца со счётом 6:3, 6:2.

Рублёв выполнил шесть эйсов и ни разу не ошибся на подаче. Он использовал три брейк-пойнта из четырёх (75%). У соперника Андрея пять подач навылет и также ни одной двойной ошибки. Он не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале соперником Андрея Рублёва станет победитель матча Давид Гоффен (Бельгия) — Адриан Маннарино (Франция). Гоффен в первом круге обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса, а Маннарино — трёхкратного чемпиона ТБШ Стэна Вавринку.