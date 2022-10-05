Новак Джокович высказался о тёплых отношениях с президентом Федерации тенниса Казахстана

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович рассказал о своих отношениях с президентом Федерации тенниса Казахстана Булатом Утемуратовым.

Напомним, Джокович получил специальное приглашение от Утемуратова на турнир ATP-500 в Астане.

«Я могу назвать его своим другом. У него дружеские отношения с моим дядей, он значимый человек не только для тенниса Казахстана, но и для международной федерации, он занимал и занимает там важные посты. Он любит теннис и уважает всех игроков. От него всегда слышишь только хорошие слова. Теннису важно иметь такого надёжного человека.

Позавчера мы посетили его аутизм-центр, который он создал и поддерживает. Я смотрел презентацию о начале его работы над этим, видел, как он шёл к этому. Я убедился, что он поддерживает все слои населения. Это прекрасно. Спасибо ему за это большое!» — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.