Джокович высказался о фейковой цитате Шараповой, что он может выиграть 30-40 «Шлемов»

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович прокомментировал фейковую цитату пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой о том, что он может выиграть до «30-40 мэйджоров».

«Мы с ней общаемся, но несколько месяцев не разговаривали. Я поздравляю её с тем, что она стала матерью и начала новый этап жизни. У нас с ней всегда были хорошие отношения. Ведь мы из одного с ней поколения и нам нравилось участвовать в одних юниорских турнирах.

Конечно, это серьёзный комплимент от Марии, большой чемпионки. Я не могу этого гарантировать (улыбается). Я бы хотел выиграть как можно больше «Шлемов» и играть ещё много лет, но это зависит от разных факторов. Важно быть здоровым и показывать свой лучших теннис на больших турнирах, очевидно, на «Шлемах» и других стартах АТР. Посмотрим, что случится. Я не единственный игрок, не могу доминировать, потому что там ещё тысяча теннисистов помимо меня: новое поколение, сильные и смелые игроки, которые ведут игру. Надеюсь, я до сих пор могу сохранять конкурентоспособность», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.