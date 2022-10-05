Ига Свёнтек прокомментировала победу в первом матче после титула на US Open — 2022

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек прокомментировала первый проведённый матч после победы на US Open – 2022.

В матче второго круга на турнире категории WTA-500 в Остраве (Чехия) Свёнтек (1) встречалась с австралийкой Айлой Томлянович (Q, 34-я ракетка мира). Ига выиграла первый сет со счётом 7:5. А во втором сете Томлянович снялась при счёте 2:2.

«У меня был трёхнедельный перерыв от матчей, и после такого напряжённого периода кажется, что это долго. Мне нужно было вернуть ритм, и это было непросто. Я очень довольна, потому что матч был напряжённым, я чувствовала, что мне нужно догонять Айлу. Мне нужно было найти новый уровень, и это поможет подготовиться к следующим матчам», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.