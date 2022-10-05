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Ига Свёнтек прокомментировала победу в первом матче после титула на US Open — 2022

Ига Свёнтек прокомментировала победу в первом матче после титула на US Open — 2022
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек прокомментировала первый проведённый матч после победы на US Open – 2022.

В матче второго круга на турнире категории WTA-500 в Остраве (Чехия) Свёнтек (1) встречалась с австралийкой Айлой Томлянович (Q, 34-я ракетка мира). Ига выиграла первый сет со счётом 7:5. А во втором сете Томлянович снялась при счёте 2:2.

«У меня был трёхнедельный перерыв от матчей, и после такого напряжённого периода кажется, что это долго. Мне нужно было вернуть ритм, и это было непросто. Я очень довольна, потому что матч был напряжённым, я чувствовала, что мне нужно догонять Айлу. Мне нужно было найти новый уровень, и это поможет подготовиться к следующим матчам», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.

Третий «Шлем» Свёнтек — за победу она получила $ 2,6 млн. Расклады и сетки US Open Третий «Шлем» Свёнтек — за победу она получила $ 2,6 млн. Расклады и сетки US Open
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Теги Теннис WTA WTA Ига Свёнтек •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: WTA

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