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«Доброе утро». Арина Соболенко выложила свежее фото

«Доброе утро». Арина Соболенко выложила свежее фото
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Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях новую фотографию. Спортсменка сделала селфи перед зеркалом.

«Доброе утро», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива арины соболенко

На прошедшем Открытом чемпионате США Соболенко дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке, первой ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6. Арина – единственный игрок как в женском, так и в мужском туре, которому удалось дойти до полуфинала на последних двух US Open.

После US Open Соболенко не выходила на корт. Арина заявлена на турнир категории WTA-500 в Сан-Диего (США), который пройдёт с 10 по 16 октября. На данный момент Соболенко входит в список потенциальных участниц Итогового чемпионата WTA.

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