Александр Бублик проиграл Хуберту Хуркачу на домашнем для себя турнире в Астане
Поделиться
Казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел поражение в матче второго круга на турнире в Астане, в котором его соперником был поляк Хуберт Хуркач. Бублик, занимающий 43-е место в рейтинге ATP, проиграл Хуркачу со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.
Бублик 10 раз подал навылет и допустил шесть двойных ошибок. Казахстанский спортсмен использовал лишь один брейк-пойнт из четырёх (процент реализации составил 25%). Что касается Хуркача, то у него семь эйсов, ни одной ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из 13 (23%).
В четвертьфинале турнира в Астане Хуберт Хуркач сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Этот матч состоится завтра, 7 октября.
Комментарии
- 6 октября 2022
-
13:56
-
13:17
-
13:14
-
13:11
-
13:08
-
13:05
-
11:56
-
11:45
-
11:35
-
10:12
-
10:01
-
08:18
-
08:15
-
07:52
-
06:56
-
00:18
- 5 октября 2022
-
23:41
-
22:49
-
21:28
-
20:15
-
19:57
-
19:34
-
19:01
-
18:55
-
18:40
-
18:30
-
18:17
-
17:43
-
17:20
-
16:43
-
16:16
-
16:01
-
15:18
-
15:05
-
14:23
Партнерский контент