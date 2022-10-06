Александр Бублик проиграл Хуберту Хуркачу на домашнем для себя турнире в Астане

Казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел поражение в матче второго круга на турнире в Астане, в котором его соперником был поляк Хуберт Хуркач. Бублик, занимающий 43-е место в рейтинге ATP, проиграл Хуркачу со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.

Бублик 10 раз подал навылет и допустил шесть двойных ошибок. Казахстанский спортсмен использовал лишь один брейк-пойнт из четырёх (процент реализации составил 25%). Что касается Хуркача, то у него семь эйсов, ни одной ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из 13 (23%).

В четвертьфинале турнира в Астане Хуберт Хуркач сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Этот матч состоится завтра, 7 октября.