Новак Джокович победил во втором круге в Астане и вышел на Карена Хачанова в 1/4 финала

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в матче второго круга хардового турнира ATP в Астане (Казахстан), в котором его соперником был 34-я ракетка мира Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов. Джокович обыграл голландца со счётом 6:3, 6:1 и вышел в четвертьфинал, где его соперником станет россиянин Карен Хачанов.

Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Джокович сделал пять эйсов и не совершил ни одной двойной ошибки. Новак реализовал четыре брейк-пойнта из пяти (80%). У его соперника два эйса, три двойные ошибки и ни одного использованного брейк-пойнта из двух.

Матч Джокович — Хачанов состоится завтра, 7 октября.