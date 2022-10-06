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Новак Джокович победил во втором круге в Астане и вышел на Карена Хачанова в 1/4 финала

Новак Джокович победил во втором круге в Астане и вышел на Карена Хачанова в 1/4 финала
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в матче второго круга хардового турнира ATP в Астане (Казахстан), в котором его соперником был 34-я ракетка мира Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов. Джокович обыграл голландца со счётом 6:3, 6:1 и вышел в четвертьфинал, где его соперником станет россиянин Карен Хачанов.

Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Джокович сделал пять эйсов и не совершил ни одной двойной ошибки. Новак реализовал четыре брейк-пойнта из пяти (80%). У его соперника два эйса, три двойные ошибки и ни одного использованного брейк-пойнта из двух.

Матч Джокович — Хачанов состоится завтра, 7 октября.

Турнирная сетка
Астана. 2-й круг
06 октября 2022, четверг. 15:10 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
34
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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