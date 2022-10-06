Новак Джокович — о предстоящем матче с Хачановым: я сфокусирован на следующем вызове

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал предстоящий матч в рамках четвертьфинала турнира в Астане (Казахстан) с россиянином Кареном Хачановым.
«Моя цель — идти только вперёд. Я должен быть сфокусирован на следующем вызове — это будет Хачанов, которого я знаю очень хорошо, его игру. Мы ведь сыграли столько игр на разных покрытиях. Я не знаю, если бы мы сыграли матчи после того поединка, который я взял в сложных двух сетах в Дубае в этом году, было бы что-то иначе. Ведь я знаю, чего ждать, если честно. Я думаю, что он играет в свой лучший теннис именно в закрытых помещениях, он взял Берси, когда обыграл меня в финале.
Я знаю его стиль, его оружие, так что я просто попытаюсь подготовить себя и продолжу идти дальше. Мое состояние очень хорошее: физическое, ментальное и эмоциональное. Играть хорошо — весело, это доставляет мне удовольствие», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
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