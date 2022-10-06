Даниил Медведев — о влиянии поражения на AO-2022: финал Австралии забыт

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал о влиянии на него поражения в финале Australian Open – 2022 от испанца Рафы Надаля.

«Тут никогда неизвестно. На турнире в Акапулько, наверное, тяжело было играть после финала АО. Тут никогда не известно: у меня операция по удалению паховой грыжи была, могла ли она иметь какие-то последствия? Может, да, может — нет. Со своей стороны стараюсь делать всё, что можно. Финал Австралии забыт. Да, обидно, да, хотелось бы выиграть. Но изменить точно не могу этого. Поэтому единственное, что можно изменить, — сделать игру лучше. Даже если это поражение и имело влияние, надеюсь это преодолеть», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.