Даниил Медведев — о влиянии поражения на AO-2022: финал Австралии забыт
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал о влиянии на него поражения в финале Australian Open – 2022 от испанца Рафы Надаля.
«Тут никогда неизвестно. На турнире в Акапулько, наверное, тяжело было играть после финала АО. Тут никогда не известно: у меня операция по удалению паховой грыжи была, могла ли она иметь какие-то последствия? Может, да, может — нет. Со своей стороны стараюсь делать всё, что можно. Финал Австралии забыт. Да, обидно, да, хотелось бы выиграть. Но изменить точно не могу этого. Поэтому единственное, что можно изменить, — сделать игру лучше. Даже если это поражение и имело влияние, надеюсь это преодолеть», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
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