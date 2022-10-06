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Ольховский: Медведев в хорошей форме. Чтобы его победить, нужно особое оружие

Ольховский: Медведев в хорошей форме. Чтобы его победить, нужно особое оружие
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте россиянин Андрей Ольховский высказал мнение о нынешней форме российского теннисиста Даниила Медведева.

«Ещё после первого матча в Астане я сказал, что Даниил находится в очень хорошей форме и обыграть его сейчас достаточно сложно. Чтобы сделать это, нужно иметь особое оружие, против которого у Медведева не найдётся противодействия. Сейчас он в хорошем состоянии, и поэтому мы не видим должного сопротивления от его соперников», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Астане (Казахстан), обыграв финна Эмиля Руусувуори со счётом 6:3, 6:2. В четвертьфинале Медведев сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

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