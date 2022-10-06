Опелка признался, что после увлечения искусством стал презирать некоторые вещи из тенниса

37-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка признался, что стал презирать традиции в теннисе.

«Я стал ненавидеть традиции. В теннисе, соответственно, эти традиции повсюду. Посмотрите на Уимблдон – это именно оно. Это не для меня. Чем больше я увлекаюсь модой и искусством, тем больше я презираю некоторые вещи в теннисе», – приводит слова Опелки издание GQ.

Последний раз Опелка выступал на турнире в Вашингтоне, который проходил с 1 по 7 августа, где дошёл до третьего круга, проиграв австралийцу Нику Кирьосу. С Открытого чемпионата США американец снялся, там его заменил соотечественник Джек Сок. На Australian Open Опелка дошёл до третьего круга. На «Ролан Гаррос» он вылетел в первом круге, а на Уимблдоне добрался до второго круга. В этом году он выиграл турниры в Хьюстоне и Далласе (США).