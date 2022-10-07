Тиафо переиграл Кецмановича и вышел в полуфинал турнира в Токио

19-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Токио (Япония).



В матче второго круга Тиафо (19-й номер рейтинга) одержал победу над представителем Сербии Миомиром Кецмановичем со счётом 6:0, 6:4. Встреча продлилась 1 час и 12 минут. Американец Тиафо четыре раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из 10 (40%) брейк-пойнтов. На счету серба Кецмановича один эйс, две двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов.



Следующим соперником Тиафо станет победитель матча Педро Мартинес-Портеро (Испания, 68-й номер рейтинга) – Квон Сон У (Южная Корея, 120-й номер рейтинга).



Призовой фонд турнира в Токио составил $ 1 953 285.