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Тиафо переиграл Кецмановича и вышел в полуфинал турнира в Токио

Тиафо переиграл Кецмановича и вышел в полуфинал турнира в Токио
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19-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Токио (Япония).

В матче второго круга Тиафо (19-й номер рейтинга) одержал победу над представителем Сербии Миомиром Кецмановичем со счётом 6:0, 6:4. Встреча продлилась 1 час и 12 минут. Американец Тиафо четыре раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из 10 (40%) брейк-пойнтов. На счету серба Кецмановича один эйс, две двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником Тиафо станет победитель матча Педро Мартинес-Портеро (Испания, 68-й номер рейтинга) – Квон Сон У (Южная Корея, 120-й номер рейтинга).

Призовой фонд турнира в Токио составил $ 1 953 285.

Токио (м). 1/4 финала
07 октября 2022, пятница. 07:10 МСК
Фрэнсис Тиафо
19
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		4  
         
Миомир Кецманович
33
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
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