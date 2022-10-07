Андрей Рублёв высказался о поведении публики на турнире в Астане

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что думает о поведении зрителей на турнире в Астане (Казахстан). По словам Рублёва, он не считает, что шум был направлен против него.

«Шум на трибунах? Старался об этом не думать, абстрагироваться. Я не думаю, что это всё было направлено против меня, так получилось. Атмосфера была хорошая», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

Напомним, в полуфинале Андрей Рублёв сыграет с победителем противостояния, в котором примут участие Стефанос Циципас (Греция) и Хуберт Хуркач (Польша). В оставшихся четвертьфиналах выступят Карен Хачанов (Россия) — Новак Джокович (Сербия) и Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Даниил Медведев (Россия).

Новость по теме Андрей Рублёв прокомментировал разгромную победу в четвертьфинале в Астане

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.