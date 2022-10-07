Андрей Рублёв прокомментировал разгромную победу в четвертьфинале в Астане
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал свою разгромную победу над французом Адрианом Маннарино (51) в четвертьфинале турнира в Астане. Рублёв обыграл Маннарино со счётом 6:1, 6:2; продолжительность матча составила 57 минут.
«Последние два матча получается начать довольно уверенно, на хорошем уровне, сразу брать инициативу и вести игру. Сразу чувствовал уверенность, она нарастала.
Очень рад, что последние два матча провёл уверенно, особенно сегодня, потому что последний раз я ему проиграл. Поэтому эта победа была для меня очень важной», — передаёт слова Андрея Рублёва корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
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