Винус Уильямс выбрала четырёх спортсменов, с кем хотела бы пойти в поход

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс рассказала, с кем из теннисного мира пошла бы в поход.

«Вы знаете, что это будет Серена. Но если это групповой кемпинг, то это будут Серена Уильямс, Райлли Опелка, Каролина Возняцки и Григор Димитров. Я бы отправила их и осталась дома, где есть хорошая сантехника», — написала американка в своих социальных сетях, ответив на вопрос подписчика.

Напомним, Винус Уильямс выступила в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года. Она не смогла преодолеть барьер первого круга, уступив представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 1:6, 6:7 (5:7). На остальных турнирах «Большого шлема» в этом году она не играла.