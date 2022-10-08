Винус Уильямс выбрала четырёх спортсменов, с кем хотела бы пойти в поход
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс рассказала, с кем из теннисного мира пошла бы в поход.
«Вы знаете, что это будет Серена. Но если это групповой кемпинг, то это будут Серена Уильямс, Райлли Опелка, Каролина Возняцки и Григор Димитров. Я бы отправила их и осталась дома, где есть хорошая сантехника», — написала американка в своих социальных сетях, ответив на вопрос подписчика.
Напомним, Винус Уильямс выступила в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года. Она не смогла преодолеть барьер первого круга, уступив представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 1:6, 6:7 (5:7). На остальных турнирах «Большого шлема» в этом году она не играла.
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