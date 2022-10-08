Видеообзор победы Екатерины Александровой в четвертьфинале Остравы
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Российская теннисистка Екатерина Александрова (21-я ракетка мира) в трёх сетах переиграла представительницу Чехии Терезу Мартинцову (78-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия). Встреча состоялась на центральном корте стадиона «Остравар Арена» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 46 минут.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами матча.
Видео доступно на канала WTA. Права на видео принадлежат WTA.
В полуфинале Екатерина Александрова встретится с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек. В другом матче 1/2 финала сойдутся чешка Барбора Крейчикова и представительница Казахстана Елена Рыбакина.
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