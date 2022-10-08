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Крейчикова вышла в финал турнира в Остраве, одержав волевую победу над Рыбакиной

Крейчикова вышла в финал турнира в Остраве, одержав волевую победу над Рыбакиной
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (27-е место в рейтинге) вышла в финал турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия), обыграв казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину (26-я ракетка мира).

Крейчикова одержала победу со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. На счету Рыбакиной 17 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести. Крейчикова дважды подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх возможных.

В финале Барбора Крейчикова сыграет с победительницей пары Ига Свёнтек (Польша) — Екатерина Александрова (Россия).

Призовой фонд турнира в Остраве составил € 611 210. Его действующей чемпионкой является третья ракетка мира эстонка Анетт Контавейт.

Острава. 1/2 финала
08 октября 2022, суббота. 15:10 МСК
Барбора Крейчикова
23
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 4 4
         
Елена Рыбакина
26
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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