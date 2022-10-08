Блинкова одержала победу на старте квалификации в Клуж-Напоке, Гасанова покинула розыгрыш

Российская теннисистка Анна Блинкова (137-я в рейтинге WTA) одержала победу на старте квалификации на турнире в Клуж-Напоке (Румыния), Анастасия Гасанова (148-я в рейтинге WTA) проиграла свой поединок.

Анна Блинкова одержала победу над украинкой Лесей Цуренко со счётом 6:2, 7:5. Блинкова дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11 возможных.

Анастасия Гасанова проиграла румынке Тамаре Корпач со счётом 6:1, 2:6, 3:6. На счету Гасановой ни одного эйса, семь двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 16 возможных.

Действующей победительницей турнира в Клуж-Напоке является немецкая теннисистка Андреа Петкович, которая в 2021 году уверенно переиграла Маяр Шериф из Египта в финальном матче соревнований.