Ваня Кинг — о Серене Уильямс: она единственная, перед которой я понимала, что проиграю

Бывшая американская теннисистка китайского происхождения, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Ваня Кинг рассказала о сложностях игры против завершившей карьеру Серены Уильямс.

Впервые теннисистки встретились на Открытом чемпионате США в 2014 году. Матч завершился победой Уильямс со счётом 6:1, 6:0.

«Я никогда раньше не играла в такой ситуации, всё было совсем по-другому. Играла с Сереной на стадионе имени Артура Эша, прайм-тайм, полные трибуны. Было очень напряжённо. Серена была единственным игроком, перед которым я понимала, что не могу победить. Она, конечно, невероятный игрок», — приводит слова Кинг Sportskeeda.

Напомним, ранее Серена Уильямс объявила, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.