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Элисе Мертенс разгромила Ализе Корне в финале турнира WTA-250 в Монастире

Элисе Мертенс разгромила Ализе Корне в финале турнира WTA-250 в Монастире
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42-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис).

В финальном матче Мертенс (5) одержала разгромную победу над 37-й ракеткой мира француженкой Ализе Корне (3, WC) со счётом 6:2, 6:0. Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Мертенс один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Корне ни одного эйса, девять двойных ошибок и три нереализованных брейк-пойнта.

Для 26-летней Мертенс это седьмой титул на уровне WTA и первый в текущем сезоне. По ходу соревнований в Тунисе она обыграла Жаклин Кристиан (Румыния), Деспину Папамихаил (Греция, WC), Моюку Учижиму (Япония, Q) и Клэр Лю (США).

Монастир. Финал
09 октября 2022, воскресенье. 15:05 МСК
Элисе Мертенс
42
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		0  
         
Ализе Корне
37
Франция
Ализе Корне
А. Корне
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