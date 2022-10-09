Элисе Мертенс разгромила Ализе Корне в финале турнира WTA-250 в Монастире

42-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис).

В финальном матче Мертенс (5) одержала разгромную победу над 37-й ракеткой мира француженкой Ализе Корне (3, WC) со счётом 6:2, 6:0. Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Мертенс один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Корне ни одного эйса, девять двойных ошибок и три нереализованных брейк-пойнта.

Для 26-летней Мертенс это седьмой титул на уровне WTA и первый в текущем сезоне. По ходу соревнований в Тунисе она обыграла Жаклин Кристиан (Румыния), Деспину Папамихаил (Греция, WC), Моюку Учижиму (Япония, Q) и Клэр Лю (США).