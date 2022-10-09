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Новак Джокович отреагировал на предложение Циципаса открыть ресторан казахской кухни

Новак Джокович отреагировал на предложение Циципаса открыть ресторан казахской кухни
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира серб Новак Джокович отреагировал на предложение грека Стефаноса Циципаса вместе открыть ресторан казахской кухни в Европе.

Циципас выступил с такой идеей после финала турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). В нём он проиграл Джоковичу со счётом 3:6, 4:6. Для Новака этот титул стал 90-м в карьере на уровне ATP.

«У меня есть небольшой опыт, но ходить в ресторан намного приятнее, чем им управлять (смеётся). Как бы мне ни нравилась казахская кухня, но лучше просто поискать такой ресторан. Конечно, можем обсудить, но я бы предложил этого не делать», — сказал Джокович на корте.

Наибольшее количество титулов у мужчин-теннисистов в истории ATP:

Джимми Коннорс (США) – 109;
Роджер Федерер (Швейцария) – 103;
Иван Лендл (Чехия, США) – 94;
Рафаэль Надаль (Испания) – 92;
Новак Джокович (Сербия) – 90.

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