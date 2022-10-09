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Свёнтек уступила Крейчиковой в финале турнира в Остраве

Свёнтек уступила Крейчиковой в финале турнира в Остраве
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек потерпела поражение от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой (23-й номер мирового рейтинга) в финальном матче турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Остравар Арена» на хардовом покрытии.

Крейчикова оказалась сильнее своей соперницы со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. Первая ракетка мира выполнила семь подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Барборы Крейчиковой семь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 10.

Крейчикова на пути к титулу также обыграла Шелби Роджерс, Алисию Паркс и Елену Рыбакину, а второй круг чешка прошла на отказе Белинды Бенчич. Турнир в Остраве проходил с 3 по 9 октября. Призовой фонд соревнований составил € 611 210.

Острава. Финал
09 октября 2022, воскресенье. 15:40 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 4 3
5 		7 7 6
         
Барбора Крейчикова
23
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
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