Крейчикова — о победе над Свёнтек: Ига — великая чемпионка. Один из лучших матчей в жизни

Чемпионка турнира в Остраве Барбора Крейчикова прокомментировала свою победу над первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

«Я думаю, это был важный матч для нас обеих. Мы играли потрясающе. Всегда здорово быть победительницей в своей родной стране. Это огромная победа… Это один из самых важных матчей, которые я когда-либо играла. Атмосфера была очень энергичной и невероятной. Действительно, один из лучших матчей, в которых я когда-либо участвовала в своей жизни. Я просто говорила себе продолжать. Ига — великая чемпионка, отличный игрок, поэтому я ожидала, что она не даст мне легко выиграть.

У меня были действительно тяжёлые две недели, но я получила два очень хороших трофея. Уровень игры улучшается, и я очень довольна этим. Очень усердно работаю каждый день, чтобы становиться лучше каждый раз. Я просто очень рада, что всё улучшается и я могу играть самые важные матчи с крупнейшими игроками», — приводит слова Крейчиковой пресс-служба WTA.