Свёнтек обратилась к Крейчиковой после поражения в финале Остравы

Польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о своём поражении в финале турнира в Остраве от чешки Барборы Крейчиковой.
«Право, я не знаю, что сказать. Это просто… Наверное, это самый сложный момент турнира, чтобы что-то сказать прямо сейчас, но ладно. Я хотела поблагодарить всех. Когда я начала плакать в этой последней партии, это было не очень профессионально, но я плакала от счастья, потому что все мои мечты на самом деле сбывались, независимо от того, проигрывала я или выигрывала.
Я хотела бы поблагодарить вас за их выполнение с вами. Потому что без вас это точно было бы не то. Атмосфера на этом турнире была уникальной, и вы заставили меня продолжать бороться до конца. Я хотела бы поблагодарить всех, кто сделал возможным проведение этого турнира.
Поздравляю Барбору. Ты потрясающий игрок. Мы не видели тебя долго в этом сезоне, и я рада, что ты продолжаешь возвращаться. Нам нужны такие игроки, как ты. Я также хотела поблагодарить свою команду, моих спонсоров и моего папу, который приехал сюда со мной, что было особенным. И это с его стороны очень хорошо!» — сказала Свёнтек на церемонии награждения.
- 9 октября 2022
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